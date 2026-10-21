"Es una suerte de espectáculo barato": Neme cuestiona autoridades por exposición durante las lluvias

21 oct. 2026 - 10:00 hrs.

La mañana de este miércoles, en Mucho Gusto, José Antonio Neme cuestionó el rol de las autoridades que, en medio de las emergencias por las lluvias, aparecen frente a las cámaras con botas de agua y en calles anegadas.

A juicio del conductor del matinal, algunas personalidades políticas convierten estas apariciones en "una suerte como de espectáculo", cuando podrían estar concentradas en gestionar la emergencia de una forma más eficiente.

Neme cuestiona a autoridades

"Aparecen todos mientras más mojados, mientras más metidos adentro del barro, o sea, una cosa de que si pudieran aparecer en pelota, lo hacen", sostuvo.

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"Pero eso es una suerte de espectáculo barato, lo digo abiertamente, para que la gente no tenga en su casa ningún tipo de señal equivocada. Yo prefiero una autoridad que está en una oficina, pero es eficiente que una autoridad que está en un reality, y también a los colegas", reiteró.

En ese sentido, el comunicador planteó que un delegado, gobernador e incluso un ministro pueden cumplir mejor sus funciones "en una oficina tomando decisiones administrativas, moviendo camiones, definiendo presupuesto, que haciendo el ridículo con las botas hasta acá. Porque esto no es un reality, esta es la realidad".

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