Faloon Larraguibel y Rai Cerda protagonizarán nueva discusión por comentario de Tom Brusse

14 oct. 2026 - 00:37 hrs.

En el avance del capítulo 75 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda se enfrascarán en una pelea por Tom Brusse.

Una conversación buena onda donde el marroquí dirá que la modelo lo eligió en dos ocasiones en la actividad del asado con Julio César Rodríguez, terminará muy mal.

La animadora lo tomará como chiste y como su compañero quiere tener un romance, le dirá que le presentará a una amiga de ella.

Volverías con tu ex? 2

¿Qué pasa entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda?

Posteriormente, Rai Cerda le dirá a Faloon Larraguibel que Tom Brusse le expresó como consejo que él era joven y que debía disfrutar la vida.

"¿Y no lo estás haciendo?", lanzará la comunicadora, un poco molesta y luego agregará "ya empezaste con tus cosas, recién estábamos súper bien (...) ya estás hablando tonteras".

Finalmente, la exchica Yingo decidirá retirarse del lugar, no sin antes decirle a su expareja que no sabe diferencias una broma de algo serio.