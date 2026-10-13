Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic frenaron en seco a los participantes tras constantes interrupciones
En el capítulo 73 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno emplazó a Faloon Larraguibel por su actitud, ante la lesión de Noelia Márquez y fueron retadas por los animadores.
Todo nació a raíz de los reclamos de la expareja de Rai Cerda y la modelo le explicó que su compañera estaba complicada de salud: "Está desgarrada, son dos cosas muy distintas".
Ambas comenzaron a levantar el tono mientras Julio César Rodríguez les pedía que se quedaran en silencio, pero no lo hicieron y él hizo un fuerte llamado de atención: "Nicole, Faloon, en serio, por favor, déjennos hacer las actividades, si no vamos a llegar a un límite donde vamos a tener que tomar medidas, es una cuestión de respeto".
Tonka Tomicic también se molestó
Tras lo anterior, Nicolás Solabarrieta volvió a reclamar sobre los motivos por los que Noelia Márquez y Manuel González no quedaron amenazados, pues anteriormente La Guarén si compitió con una lesión en su menisco.
El español le contestó a su compañero y aseguró que él estaba dispuesto a quedar nominado, provocando una nueva discusión.
En ese instante, Tonka Tomicic se aburrió y aclaró la situación: "Por eso tenemos un equipo médico que les da el check para competir (...) Si hay alguien que tiene un accidente, esa expareja no se cuenta para el ranking de llegada, ha ocurrido antes, ahora se repite y va a ser así desde que comenzó el programa hasta que termine".
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