La íntima confesión de Manuel González sobre su pasado y que involucró a Nicole Moreno: "No quiero perderla"

14 oct. 2026 - 23:34 hrs.

En el capítulo 75 de Volverías con tu ex? 2, Manuel González tuvo una sincera conversación con Mariano Brozincevic sobre su corazón.

El dialogo comenzó con el español haciendo una gran confesión: "Uno de mis miedos, cada vez que me gusta una persona, es... me lío con ella, me acuesto con ella y desaparezco. Me da miedo no portarme bien con esa persona".

"Yo llevo 6 años dando vueltas por España, recorriendo todas las discotecas, he llegado a repetir discotecas 25 veces, eso no lo ha hecho nadie... Es verdad que cuando voy en el tren o en el avión o desayunando solo o me levanto con una tía en la cama, me levanto y digo '¿Quiero algo más?'", agregó el europeo sobre la forma en la lidia con las relaciones amorosas.

Volverías con tu ex? 2

¿Manuel González se está enamorando?

Sin embargo, Manuel González dejó muy claro que no piensa hacerle eso a Nicole Moreno: "Esto que me está pasando aquí me está mejorando, porque te lo juro que por muchas ganas que tenga de acostarme con ella, siento la necesidad de respetarla porque no quiero perderla. Me gusta la chavala de verdad".

Finalmente, Mariano Bronzincevic animó a su compañero a jugársela por la modelo fitness si sus sentimientos eran tan reales y profundos.