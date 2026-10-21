"Son cosas súper delicadas": Faloon Larraguibel estalló contra Luis Mateucci por dichos sobre su pasado
En el capítulo 79 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel se enfureció con una situación protagonizada por Luis Mateucci.
En el cara a cara, el trasandino decidió votar por su enemiga y lanzó sus argumentos: "Miradora en menos, antes me contaste a mí... y yo te compré todos tus problemas, estabas en un matinal tirando para adelante y te olvidaste de todo ese pasado tuyo".
De inmediato, la animadora interrumpió al argentino, pues no le gustó que hablara de situaciones que habían ocurrido en su vida: "No voy a aceptar que se meta en otras cosas, son súper delicadas, no lo voy a aceptar, es el único argumento que tiene, no lo voy a aceptar o qué quieres, que yo diga los gestos que tú haces y a qué aludiste".
La reacción de Faloon Larraguibel
Sin embargo, Luis Mateucci argumentó, a los gritos, que él también había sido interpelado en varias ocasiones por su compañera: "Ella me trató de que yo cobro dos completos y una Coca-Cola".
Pese a que Julio César Rodríguez intentó detener la tensión y explicarle a Faloon Larraguibel que el argentino no se refería a un doloroso episodio en específico de su vida, ella siguió en su posición.
"Eres un mentiroso que le encanta tratar mal a las mujeres y ocupar la violencia que yo sufrí, ocuparla aquí, eres un bajo, poco hombre", lanzó la exchica Yingo y se retiró.
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