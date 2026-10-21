"Son cosas súper delicadas": Faloon Larraguibel estalló contra Luis Mateucci por dichos sobre su pasado

21 oct. 2026 - 23:57 hrs. | Act. 22 oct. 2026 - 00:00 hrs.

En el capítulo 79 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel se enfureció con una situación protagonizada por Luis Mateucci.

En el cara a cara, el trasandino decidió votar por su enemiga y lanzó sus argumentos: "Miradora en menos, antes me contaste a mí... y yo te compré todos tus problemas, estabas en un matinal tirando para adelante y te olvidaste de todo ese pasado tuyo".

De inmediato, la animadora interrumpió al argentino, pues no le gustó que hablara de situaciones que habían ocurrido en su vida: "No voy a aceptar que se meta en otras cosas, son súper delicadas, no lo voy a aceptar, es el único argumento que tiene, no lo voy a aceptar o qué quieres, que yo diga los gestos que tú haces y a qué aludiste".

Volverías con tu ex? 2

La reacción de Faloon Larraguibel

Sin embargo, Luis Mateucci argumentó, a los gritos, que él también había sido interpelado en varias ocasiones por su compañera: "Ella me trató de que yo cobro dos completos y una Coca-Cola".

Pese a que Julio César Rodríguez intentó detener la tensión y explicarle a Faloon Larraguibel que el argentino no se refería a un doloroso episodio en específico de su vida, ella siguió en su posición.

"Eres un mentiroso que le encanta tratar mal a las mujeres y ocupar la violencia que yo sufrí, ocuparla aquí, eres un bajo, poco hombre", lanzó la exchica Yingo y se retiró.