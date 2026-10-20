Faloon y Rai estallarán en su peor pelea y JC Rodríguez tendrá que intervenir para evitar una doble renuncia

20 oct. 2026 - 10:18 hrs.

Esta noche, en el capítulo 78 de Volverías con tu ex? 2 se vivirá el quiebre más brutal entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda. Entre dimes y diretes, el ingeniero agrónomo sacará a la luz todo lo que realmente piensa de su expolola.

El episodio de hoy comenzará con la competencia de baile de película en desarrollo, mientras paralelamente Faloon y Rai continuarán discutiendo por la amenaza de renuncia de la ex chica Yingo en el capítulo anterior. Esta noche, Raimundo no dejará pasar esa intención y será la gota que rebalsará el vaso de su paciencia y tolerancia.

"¿Te vas a ir? Entonces, como me acabas de decir y me miraste tan segura, toma tus cosas y te vas, y yo voy a tomar mis decisiones, pero hazlo. No te dolió ni un pelo decirme todo lo que me dijiste afuera, que no querías más, que ya no aguantas más, que te sientes incómoda conmigo, que ya no sientes lo mismo", le dirá Raimundo Cerda, exigiendo esta noche que Faloon cumpla con su palabra de renunciar.

La reacción de Faloon será explosiva: "¡¿Por qué sigues haciendo eso?! ¡Deja de volverme loca, por la cresta!", le gritará. Raimundo le responderá sin filtro y esta noche le dejará en claro su límite, después de que Faloon se arrepienta de renunciar: "Nadie te vuelve loca, tú te vuelves loca sola, déjate de tirar la responsabilidad al otro. Saliste a manipularme, pero también a abrirme los ojos con esas cosas que me decís. Con las personas que les tengo amor y cariño soy mucho más susceptible y cuando te doy mi vulnerabilidad, a veces la utilizas en mi contra… No quiero que nadie vuelva a jugar conmigo".

El ingeniero agrónomo insistirá: "Ayer me insultaste y sabes que se te está saliendo de las manos y que ni siquiera lo puedes controlar, entonces como no quieres llegar a un límite, prefieres irte, eso es lo que pasa”. "No te he insultado. No te entra en la cabeza, siempre te agarras de las palabras. Lo único que quieres es hablar tú", negará Faloon. Cerda le hará ver la gravedad del insulto: “Me dijiste celoso de mierda. Si yo te dijera eso me mirarías como '¿qué me acabas de decir?, ¿qué es lo que acabas de hacer conmigo?', y todo el público que ve esto me harían mierda por ser un h… que insulta a una mujer. Estás cegada, estás llena de rabia conmigo y por eso no escuchas nada".

Y añadirá un ultimátum lapidario: "Si tú dices que te quieres ir, sé consciente de tus palabras, sé adulta, no hables por hablar, sé mujer de una palabra. Si me vas a manipular de que te vas a ir, estás usando una manipulación horrible, y si no es manipulación, toma acción de las cosas que dices". "Que no se te olvide que soy persona, no soy ni un showman, soy persona", rogará Rai. "Dices que no eres un showman pero te venis a meter a un estudio de televisión", le debatirá Larraguibel. "¿Tú no quieres seguir conmigo? Ok, yo tampoco quiero seguir contigo, ¿está claro?", finalizará Raimundo.

Volverías con tu ex? 2

La intervención de Julio César Rodríguez

Más tarde, el animador Julio César Rodríguez intentará calmar la situación y conversará con ellos. "Estoy súper preocupado por los dos, estuve toda la tarde mirando lo que pasaba en la casa. No sé cómo lo ven ustedes, hoy no participaron en la actividad, te vi llorando en el baño, no es justo lo que les está pasando, sobre todo porque los veo que se tienen tanto cariño que encuentro que puede tener solución”, les dirá. Faloon reconocerá que sí entró con rabia en contra de Rai al verlo interactuar de forma coqueta con Sofía Latorre y Flavia Laos desde fuera del reality, lo cual no le permite comunicarse de buena forma con Rai. A raíz de las palabras de Faloon, Julio César le preguntará a Rai su sentir: "En este momento estoy con las peores sensaciones que puedo tener de la relación. Se han dicho cosas feas, se ha apuntado con el dedo... Hay problemas de celos de parte de ella hacia mí que no quería que se supiera, y yo también he expresado celos. Cuando yo le expreso algún sentimiento de celos o de cualquier cosa, hay ataques y hay insultos, pero cuando ella me lo dice a mí yo tengo que acatar y tratar de entenderla”, expresará el chico reality. Y agregará un lapidante comentario: “Ella hace constantemente lo que no le gusta que le hagan".

Además, revelará esta noche un insólito episodio de celos de Faloon con Noelia, quien se supone es su amiga: "Yo empecé a hablar con Noelia en buena onda y me dice '¿por qué hablas tanto con ella?'". "¿Por qué eres así? Si sabes qué fue lo que me molestó, una cosa en especial", le reclamará ella por revelar su celo. Finalmente, Julio César les dará un consejo que podría salvarlos de la renuncia doble: "Pónganse límites claros… Yo creo que el cariño de ustedes está, no se hagan más daño. He escuchado que los dos quieren renunciar, que los dos están mal, que esto ha sido muy difícil. Dudo que en esta casa haya personas que se tienen más cariño que ustedes dos". ¿Lograrán reconciliarse o se concretará la renuncia más polémica del reality? Todo pasará esta noche en Volverías con tu ex? 2.

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