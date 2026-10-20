"Puede ser un potencial crimen": Antonio dará devastadora noticia a sus hijos en el capítulo 44 de La Baronesa

20 oct. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 44 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) vivirá un difícil momento frente a sus hijos, porque tendrá que informarles el nuevo rumbo que tomará la investigación de la desaparición de Clara (Lorena Bosch).

Los tres estarán expectantes a lo que muestren las cámaras de seguridad del hotel, pero su padre les dará una mala noticia: Hicieron desaparecer todos esos registros. Se robaron el disco duro de todas las grabaciones de hace 24 horas".

Paula (Francisca Armstrong), Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Emilia (Octavia Bernasconi) estarán en shock ante este antecedente y concluirán de inmediato que hubo acción de terceros en el caso de su madre.

La Baronesa / Mega

"La investigación ahora apunta a que puede ser un potencial crimen, niños", agregará Antonio.

Paula llorará en el hombro de León (César Caillet) y Emilia no podrá creer lo que escucha.