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"Puede ser un potencial crimen": Antonio dará devastadora noticia a sus hijos en el capítulo 44 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 44 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) vivirá un difícil momento frente a sus hijos, porque tendrá que informarles el nuevo rumbo que tomará la investigación de la desaparición de Clara (Lorena Bosch). 

Los tres estarán expectantes a lo que muestren las cámaras de seguridad del hotel, pero su padre les dará una mala noticia: Hicieron desaparecer todos esos registros. Se robaron el disco duro de todas las grabaciones de hace 24 horas".

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Paula (Francisca Armstrong), Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Emilia (Octavia Bernasconi) estarán en shock ante este antecedente y concluirán de inmediato que hubo acción de terceros en el caso de su madre. 

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"La investigación ahora apunta a que puede ser un potencial crimen, niños", agregará Antonio.

Paula llorará en el hombro de León (César Caillet) y Emilia no podrá creer lo que escucha. 

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