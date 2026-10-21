Paula colapsará y le dará desoladora noticia a Daniel en el capítulo 45 de La Baronesa

21 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 45 de La Baronesa, los Márquez se reunirán en la mesa para cenar, pero serán interrumpidos por el fiscal Santibáñez (Etienne Bobenrieth), quien tendrá recientes novedades en la búsqueda de Clara (Lorena Bosch).

"Buenas noches. Disculpen que interrumpa la cena, pero la información que traigo no puede esperar. Cuando registramos el hotel en el borde costero con un equipo de buzos, hicimos algunos hallazgos en el mar y me gustaría que los vieran", señalará.

Todos se pondrán nerviosos y se mirarán las caras con preocupación.

La Baronesa / Mega

Daniel estará en shock

El único ausente será Daniel (Francisco Reyes Cristi), quien estará en casa de Francesca (Katyna Huberman) y Nicolás (Andrew Bargsted). Precisamente, junto a ellos es que recibirá una urgente llamada de Paula (Francisca Armstrong).

Su hermana mayor le hablará con la voz entrecortada por el llanto: "¡Está muerta, Daniel! ¡Está muerta!".