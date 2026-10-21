La Baronesa - Capítulo 44: Un vuelco en la investigación

21 oct. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, el fiscal Santibáñez (Etienne Bobenrieth) fue al hotel para revisar con mayor claridad las cámaras de seguridad. Almacenaban 24 horas de grabación y el disco duro externo se sustituía por otro al mediodía.

Se robaron el dispositivo que contenía las imágenes de la noche de la desaparición, pero al menos se pudo observar el beso entre Clara (Lorena Bosch) y Samuel (Francisco Ossa) en el muelle, comprobando que la declaración de Daniel (Francisco Reyes Cristi) era cierta.

Sin embargo, un hallazgo en el mar lo cambió todo. Un equipo de buzos encontró el vestido azul de la desaparecida, dando más luces de lo que le pudo suceder.

La Baronesa / Mega

La rabia de Paula

Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic) se fueron a la casa de los Márquez para estar cerca de la familia en estos días de incertidumbre. Sin embargo, Paula (Francisca Armstrong) se enfureció al ver a la pareja.

Liberando toda su rabia contenida, Paula culpó a su hermana de todo lo que estaba pasando. Si no se hubiera casado, su madre no hubiera desaparecido ni Samuel se hubiera interpuesto en el matrimonio de sus padres.