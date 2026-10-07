"¿Qué hacías tú ahí?": Daniel atormenta a Clara y la encara por estar demasiado cerca de Samuel en La Baronesa

07 oct. 2026 - 17:43 hrs.

En ese capítulo de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) toma valor y enfrenta a Clara (Lorena Bosch) por su incipiente relación oculta con Samuel (Francisco Ossa).

Precisamente, Clara estará encerrada en una pieza con Francesca (Katyna Huberman), donde comenta a su amiga que siente mucha culpa por el beso que se dio con Samuel y todo el tema de la bata que ocupó Andrea (Catalina Guerra), que ella había regalado a Antonio (Carlos Díaz).

"Es muy peligrosa, Andrea...", afirma Clara, momento en el que Daniel interrumpe y dice "muy peligrosa, y lo va a ser siendo si tú insistes en seguir acercándote a su marido, mamá".

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Daniel enfrenta a Clara

"Andrea anda diciendo que te encontró en un hotel con su marido, ¿qué andabas haciendo tú ahí?", pregunta Daniel a su madre.

Clara, viendo que su hijo estaba muy enojado, responde que "estaba en el departamento de Javier (Simón Pesutic), donde él vive, hablando con Samuel temas del matrimonio; tú sabes que esa mujer no está bien; además, parece que el tema de los celos es una cosa recurrente en ella".

"Tú no tenías nada que estar haciendo ahí, no conocemos a ese tipo, ni sus intenciones; por algo esa mujer desconfía tanto de él o no", afirma Daniel, momento en el que Francesca interviene y asegura que Clara pecó de inocente.

Samuel abandona la pieza, pero Clara queda muy preocupada porque, para ella, era como si Daniel supiera de su beso con Samuel.