"¿Qué hacías tú ahí?": Daniel atormenta a Clara y la encara por estar demasiado cerca de Samuel en La Baronesa
En ese capítulo de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) toma valor y enfrenta a Clara (Lorena Bosch) por su incipiente relación oculta con Samuel (Francisco Ossa).
Precisamente, Clara estará encerrada en una pieza con Francesca (Katyna Huberman), donde comenta a su amiga que siente mucha culpa por el beso que se dio con Samuel y todo el tema de la bata que ocupó Andrea (Catalina Guerra), que ella había regalado a Antonio (Carlos Díaz).
"Es muy peligrosa, Andrea...", afirma Clara, momento en el que Daniel interrumpe y dice "muy peligrosa, y lo va a ser siendo si tú insistes en seguir acercándote a su marido, mamá".
Daniel enfrenta a Clara
"Andrea anda diciendo que te encontró en un hotel con su marido, ¿qué andabas haciendo tú ahí?", pregunta Daniel a su madre.
Clara, viendo que su hijo estaba muy enojado, responde que "estaba en el departamento de Javier (Simón Pesutic), donde él vive, hablando con Samuel temas del matrimonio; tú sabes que esa mujer no está bien; además, parece que el tema de los celos es una cosa recurrente en ella".
"Tú no tenías nada que estar haciendo ahí, no conocemos a ese tipo, ni sus intenciones; por algo esa mujer desconfía tanto de él o no", afirma Daniel, momento en el que Francesca interviene y asegura que Clara pecó de inocente.
Samuel abandona la pieza, pero Clara queda muy preocupada porque, para ella, era como si Daniel supiera de su beso con Samuel.Ve el capítulo en
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