Comprobó lo que sospechaba: Así reaccionó Andrea tras saber de la infidelidad de Samuel en La Baronesa

15 oct. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 41 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) reveló a los cuatro vientos que su madre tenía un amorío con Samuel (Francisco Ossa) y que probablemente por eso, Clara (Lorena Bosch) había desaparecido.

Por supuesto, Andrea (Catalina Guerra) recibió esta información como una bomba, ya que ella siempre había tenido sospechas de una presunta infidelidad y nadie le creía.

Llorando al borde de la cama, le dijo a Catalina (María Jesús Godoy): "A mí lo que más me duele es que me hayan tratado a mí como si hubiera sido yo la del problema, como si yo me hubiera estado imaginando cosas cuando no fue así".

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"Esa mujer me quitó a tu papá, sí... Voy a hablar con él cuando aparezca, obvio", agregó. Samuel tenía su teléfono apagado y todos imaginaban que él se había escapado con su amante, lo que hacía todavía más dura la situación para Andrea.

Instantes después llegó Javier (Simón Pesutic), quien les comunicó que todos volverán a Santiago. Entristecida, se refugió en los brazos de su hijo.