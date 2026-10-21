"Eres la única culpable": Paula acusó a Emilia como responsable de la desaparición de su madre en La Baronesa

21 oct. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 44 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) y Emilia (Octavia Bernasconi) se mudaron a la casa de los Márquez para estar cerca de la familia mientras continúa la búsqueda de Clara (Lorena Bosch).

Aurora (Loreto Valenzuela) no se mostró muy contenta de recibirlos, percibiendo que podrían haber conflictos con la pareja bajo su mismo techo. No se equivocaba porque Paula (Francisca Armstrong) pronto comenzó a causar problemas.

"No te necesitamos"

Mientras Emilia y su marido se instalaban en su vieja habitación, la psicóloga entró furiosa.

La Baronesa / Mega

"¿Se puede saber qué haces acá? ¿Te vas a quedar acá con Javier? Tú haces todo esto para provocarme, para refregarme en la cara tu matrimonio", le dijo a su hermana, mientras Toledo aseguraba que en estas circunstancias no dejaría sola a Emilia.

Con los ojos enrojecidos, Paula decidió ir más lejos: "No te necesitamos. Si no fuera por tu matrimonio, por el papá de Javier y todo lo que provocaste, la mamá seguiría acá con nosotros. Tú eres la única culpable de lo que le pasó a la mamá, Emilia".