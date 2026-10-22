"Es poco probable que haya sobrevivido": Domínguez dio lapidaria conclusión sobre Clara en La Baronesa

22 oct. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 45 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) interrumpió la cena de los Márquez porque debía informarles el hallazgo de la ropa de Clara (Lorena Bosch) en el mar, así como un remo con restos biológicos que podrían pertenecerle.

Paula (Francisca Armstrong) se sintió muy afectada y, por esa razón, increpó al persecutor, preguntándole si su madre estaba muerta o no.

"De verdad, estas no son las noticias que yo quisiera traerles, pero mi trabajo es basarme estrictamente en la evidencia encontrada", se disculpó Domínguez.

La Baronesa / Mega

Una pericia clave

Todos mantenían la esperanza de que ella fuera encontrada, pero nuevamente el fiscal tuvo que devolverlos a la dura realidad: "Según los hallazgos forenses, es muy poco probable que haya sobrevivido".

Para confirmar la teoría, uno de los hijos de Clara tendrá que dar una muestra de ADN para cotejarla con los restos hallados en el remo. Si coincide, la policía contaría con el arma del crimen.