Marisol besará a Bárbara en el capítulo 13 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 12 de Prohibida Obsesión, Antonia (Sigrid Alegría) llevará a Hernán (Osvaldo Silva) a urgencias luego de que el empresario sufra una descompensación.
Por otro lado, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) insistirá en que Marisol (Florencia Crino) la acompañe a bailar.
Una vez en el lugar, y mientras ambas se encuentren en la pista de baile, Marisol se acercará lentamente a su amiga y terminará besándola.
El preocupante diagnóstico de Hernán
Además, Antonia y su familia conocerán el delicado estado de salud de Hernán.
La doctora a cargo les revelará que el empresario sufrió un nuevo problema cardíaco, una situación especialmente preocupante, considerando que hace poco tuvo un infarto.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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