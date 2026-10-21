Marisol besará a Bárbara en el capítulo 13 de Prohibida Obsesión

21 oct. 2026 - 22:59 hrs.

En el avance del capítulo 12 de Prohibida Obsesión, Antonia (Sigrid Alegría) llevará a Hernán (Osvaldo Silva) a urgencias luego de que el empresario sufra una descompensación.

Por otro lado, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) insistirá en que Marisol (Florencia Crino) la acompañe a bailar.

Una vez en el lugar, y mientras ambas se encuentren en la pista de baile, Marisol se acercará lentamente a su amiga y terminará besándola.

Prohibida Obsesión / Mega

El preocupante diagnóstico de Hernán

Además, Antonia y su familia conocerán el delicado estado de salud de Hernán.

La doctora a cargo les revelará que el empresario sufrió un nuevo problema cardíaco, una situación especialmente preocupante, considerando que hace poco tuvo un infarto.