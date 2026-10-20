Prohibida Obsesión - Capítulo 11: El accidente de Dante
En este capítulo de Prohibida Obsesión, Dante (Andrés Velasco) no puede sacar de su cabeza que Paloma (Mónica Godoy) lo está engañando.
Es por esto que no cree que se vaya a reunir con Antonia (Sigrid Alegría) y la sigue con su vehículo a su "reunión", instancia en la que se pasa algunas señalizaciones de tránsito y termina chocando contra otro vehículo.
Asimismo, Luciano (Diego Muñoz) vuelve a pasar una noche con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), lo que causa que llegue tarde a su casa y a la cena que le tenía preparada Antonia para revivir la llama de la relación.
Dante encara a Luciano
Al notar lo que pasó, Dante encara a Luciano y le dice que su situación con Bárbara debe llegar a un final, ya que no puede perder todo lo que ha construido solo por una noche.
De igual forma, Gaspar (Nicolás Poblete) enfrente a Pablo (César Sepúlveda) por sus supuestas intenciones con Vivi (Celine Reymond).
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
Leer más de
Más Capítulos
-
Prohibida Obsesión - Capítulo 10: La nueva aventura de Bárbara y Luciano
-
Prohibida Obsesión - Capítulo 9: Luciano admite que le pasan cosas con Bárbara
-
Prohibida Obsesión - Capítulo 8: Luciano le exige a Bárbara que se aleje de su vida
-
Prohibida Obsesión - Capítulo 7: Antonia conoce a una antigua víctima de Coca
-
Prohibida Obsesión - Capítulo 6: Antonia conoce detalles de la aventura de Bárbara y Luciano
-
Prohibida Obsesión - Capítulo 5: Dante le pide una suma millonaria a Luciano