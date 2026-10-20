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Prohibida Obsesión - Capítulo 11: El accidente de Dante

  • Por Mega

En este capítulo de Prohibida Obsesión, Dante (Andrés Velasco) no puede sacar de su cabeza que Paloma (Mónica Godoy) lo está engañando. 

Es por esto que no cree que se vaya a reunir con Antonia (Sigrid Alegría) y la sigue con su vehículo a su "reunión", instancia en la que se pasa algunas señalizaciones de tránsito y termina chocando contra otro vehículo. 

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Asimismo, Luciano (Diego Muñoz) vuelve a pasar una noche con rbara (Fernanda Finsterbusch), lo que causa que llegue tarde a su casa y a la cena que le tenía preparada Antonia para revivir la llama de la relación. 

Luciano
Prohibida Obsesión / MEGA

Dante encara a Luciano

Al notar lo que pasó, Dante encara a Luciano y le dice que su situación con Bárbara debe llegar a un final, ya que no puede perder todo lo que ha construido solo por una noche. 

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De igual forma, Gaspar (Nicolás Poblete) enfrente a Pablo (César Sepúlveda) por sus supuestas intenciones con Vivi (Celine Reymond). 

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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