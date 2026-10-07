Xiomara no soportará los abusos y amenazará a Max con una demanda en el capítulo 205 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 205 de Reunión de Superados, Xiomara (Rossanny Lanza) amenazará a Max (Álvaro Espinoza) con tomar acciones legales contra él.
Y es que en un comienzo, la asesora de hogar conversará con Javiera (Daniela Ramírez) y le afirmará que no volverá a trabajar para una persona abusiva como Max.
Enseguida, le confirmará que sí irá al juicio contra Max como su testigo. "Cuente conmigo", asegurará.
Xiomara arremeterá contra Max
Precisamente, Max llegará hasta la funeraria para hablar con Manuel (Mario Horton), donde se encontrará con Xiomara y la amenazará.
"Contigo quería hablar", afirmará Max, a lo que Xiomará responderá que ella no tiene nada que hablar con él. Esto generará enojo en el empresario, quien exclamará: "A ver, bájame el tonito, mira que soy tu jefe...".
En ese momento, Xiomara le pondrá un alto y lo amenazará: "Patrón mío, ya no es, a Dios gracias. Y no me venga a amenazar porque yo hice todas mis averiguaciones, caballero, porque si lo que usted quiere es ir a demandarme porque usted me contrató de manera ilícita, déjeme decirle que yo puedo ir a extranjería y demandarlo a usted".Ve el capítulo en
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