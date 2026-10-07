Xiomara no soportará los abusos y amenazará a Max con una demanda en el capítulo 205 de Reunión de Superados

07 oct. 2026 - 22:08 hrs.

En el avance del capítulo 205 de Reunión de Superados, Xiomara (Rossanny Lanza) amenazará a Max (Álvaro Espinoza) con tomar acciones legales contra él.

Y es que en un comienzo, la asesora de hogar conversará con Javiera (Daniela Ramírez) y le afirmará que no volverá a trabajar para una persona abusiva como Max.

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Enseguida, le confirmará que sí irá al juicio contra Max como su testigo. "Cuente conmigo", asegurará.

Reunión de Superados / MEGA

Xiomara arremeterá contra Max

Precisamente, Max llegará hasta la funeraria para hablar con Manuel (Mario Horton), donde se encontrará con Xiomara y la amenazará.

"Contigo quería hablar", afirmará Max, a lo que Xiomará responderá que ella no tiene nada que hablar con él. Esto generará enojo en el empresario, quien exclamará: "A ver, bájame el tonito, mira que soy tu jefe...".

En ese momento, Xiomara le pondrá un alto y lo amenazará: "Patrón mío, ya no es, a Dios gracias. Y no me venga a amenazar porque yo hice todas mis averiguaciones, caballero, porque si lo que usted quiere es ir a demandarme porque usted me contrató de manera ilícita, déjeme decirle que yo puedo ir a extranjería y demandarlo a usted".