Reunión de Superados - Capítulo 205: Xiomara saca la voz

12 oct. 2026 - 22:15 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Xiomara (Rossanny Lanza) tomará partido por Javiera (Daniela Ramírez), prometiéndole su apoyo incondicional como testigo. Mientras más personas sepan la calaña de hombre que es Max (Álvaro Espinoza), más posibilidades tendrá de ganar.

El empresario no iba a dejar pasar este desafío de su exempleada. Quería amenazarla y la encontró en la funeraria de Manuel (Mario Horton), pero Xiomara ya no le debe obediencia.

Si Max quiere demandarla, ella ya cuenta con asesoría para contraatacar en tribunales y el ex de Javiera es quien saldrá más perjudicado si se atreve a dar ese paso.

El dolor de Ponchi

Matilde (Ignacia Baeza) fue a buscar a sus hijos al colegio y desde el pasillo escuchó un desgarrador grito de Ponchi (Amanda Milos).

La niña salió corriendo al encuentro de su madre y lloró desconsolada. Tortu (Isabella Gómez) le dijo que Coke (Diego Muñoz) murió porque chocó mientras estaba borracho; que su padre era un alcohólico.