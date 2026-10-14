Reunión de Superados - Capítulo 206: El dolor de Ponchi

14 oct. 2026 - 22:08 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Ponchi (Amanda Milos) supo por su amiga Tortu (Isabella Gómez) cómo es que había muerto su papá, lo que le generó un profundo dolor.

Con mucho tacto, tanto Tere (Elisa Zulueta) como Matilde (Ignacia Baeza) tuvieron que explicarle que el alcoholismo es una enfermedad muy difícil de tratar y muchas veces resulta incontrolable para quien la padece.

Tortu, por su parte, le contó a su mamá y profesores que fue Max (Álvaro Espinoza) quien le habló sobre Coke (Diego Muñoz), pero en su inocencia, rogó que no se enojaran con él porque su papá tenía buenas intenciones... solo quería advertirle los riesgos de beber.

Reunión de Superados / Mega

¿Qué piensa Manuel?

Manuel (Mario Horton) se encontró con Javiera y Patricio (Alejandro Castillo) en las afueras del colegio. Allí, el padre de Javi le pidió convencer a su hija para instalarse en Punta Arenas con su familia.

Y pese a que él la instó a irse al sur para tener una red de apoyo, pronto se sintió extraño y su hija Amanda (Clara Silvera) se dio cuenta de inmediato que había algo que lo incomodaba.