Reunión de Superados - Capítulo 210: Comienza el juicio de custodia

21 oct. 2026 - 22:03 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) llegó al tribunal con mucho nerviosismo, pero esperanzada de quedarse con la custodia de Tortu (Isabella Gómez).

Alejandra (Lucy Cominetti), la abogada de Max (Álvaro Espinoza), se mostró implacable en la audiencia, tratando de hacer énfasis en los problemas de Javiera como madre. Sin embargo, Matilde (Ignacia Baeza) es una profesional igualmente hábil y logró rebatir cada argumento contra su defendida.

El momento más incómodo lo vivió Manuel (Mario Horton), tras cuestionar su testimonio por los sentimientos que tenía hacia Javiera.

Reunión de Superados / Mega

Tere muestra su lealtad

Ema (Constanza Mackenna) estaba muy interesada en saber la historia entre Manuel y Javiera, así que le preguntó directamente a Tere (Elisa Zulueta).

Sorprendentemente, la profesora se mantuvo leal a Manuel y no ventiló su historia personal. Es más, le dejó claro a Ema que si quiere saber, debe preguntarle directamente a su pareja.