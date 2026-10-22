Reunión de Superados - Capítulo 211: Una nueva manipulación de Max
En este capítulo de Reunión de Superados, Tomás (Gabriel Urzúa) conoció a Beltrán (Felipe Rojas), el nuevo apoderado del colegio.
Gustavo (Nicolás Mena) de inmediato le advirtió que tenga mucho cuidado con Jaime (Francisco Reyes) porque ya le echó el ojo al médico como potencial yerno. El profesor Rubén (Claudio Olate) fue de la misma opinión: tiene que estar atento a las jugadas del papá de Tere (Elisa Zulueta).
Max no tiene escrúpulos
Javiera (Daniela Ramírez) está preocupada ante una nueva arremetida en la audiencia de custodia. Matilde (Ignacia Baeza) intentó prepararla porque la abogada de la contraparte es despiadada y tratará de encontrar cualquier fallo para atacarla.Ir a la siguiente nota
Por su parte, Max (Álvaro Espinoza) habló con Tortu (Isabella Gómez). La niña le manifestó que quería volver a vivir con su mamá y hermanos, pero la manipuló para dejarla de su lado.
Si Tortu se queda con él, le prometió que pronto volverían a vivir juntos en familia con Javiera.Ve el capítulo en
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