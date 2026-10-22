Reunión de Superados: El elenco abre las puertas del rodaje del juicio por la custodia de Tortu

22 oct. 2026 - 08:30 hrs.

Javiera (Daniela Ramírez) vive uno de sus momentos más complejos en Reunión de Superados, pues podría perder la custodia de Tortu (Isabella Gómez). Sin embargo, el detrás de cámaras de la teleserie es un mundo completamente distinto.

Las plataformas digitales de Mega estuvieron durante el rodaje y conversaron con los actores, quienes se mostraron distendidos entre las escenas del juicio.

"Qué difícil estas situaciones que tienen que vivir las familias", señaló Daniela Ramírez, quien esperaba el llamado a escena junto a Maricarmen Arrigorriaga, su suegra en la ficción.

Reunión de Superados / Mega

"Miro para el lado y me llega a dar un poquito de terror", agregó la actriz que interpreta a Anita.

La escena no se hizo en un estudio, sino que se trasladaron a una locación. "Estamos grabando en tribunales. Estamos en un edificio donde pasa esto todos los días. Sobre todo, la disputa de una hija para una madre (...) no hay nada más terrible".

Por su parte, Álvaro Espinoza se tomó con humor la animadversión contra el personaje de Max. "Lo encuentro fantástico. Quizás mi oficio es uno de los pocos en que ganarse de esa manera el odio de las personas es un mérito".

"Estamos en una batalla judicial muy dura por la custodia de nuestra hija con Javiera. Espero que cuando la vean, eso también lo sientan en sus casas", cerró.

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