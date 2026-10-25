Javiera y Max se ven las caras en tribunales: Esto es lo que cada uno tiene a su favor en Reunión de Superados

25 oct. 2026 - 11:02 hrs.

La custodia de Tortu (Isabella Gómez) tiene a Javiera (Daniela Ramírez) y Max (Álvaro Espinoza) preparándose con su mejor arsenal para enfrentarse en tribunales.

La primera audiencia ya se llevó a cabo y el empresario contó con la representación de Alejandra (Lucy Cominetti), una despiadada abogada que intentó menoscabar el rol de madre de Javiera con el testimonio de uno de los apoderados del colegio y una psicóloga.

Sin embargo, Javi también contaba con gente que la apoya. La primera de todos es Matilde (Ignacia Baeza), quien es igual de hábil que su contraparte y ha dado luces de que no perderá ninguna instancia para defender a su amiga.

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Además, el profesor Rubén (Claudio Olate), Manuel (Mario Horton) y Anita (Maricarmen Arrigorriaga) se cuadraron con su causa y dieron elogiosos testimonios de su responsabilidad y cariño hacia Tortu y sus otros hijos.

El factor decisivo

Sin embargo, lo que la pequeña Tortu quiera será uno de los principales elementos a considerar por la jueza.

La niña le manifestó a Javiera que la extraña y que quiere volver a vivir con ella y sus hermanos, pero tenía miedo de que su papá se sintiera solo si ella se iba.

Tortu también se lo comentó a Max y él, inescrupuloso, manipuló a la niña. Si decide quedarse con él, Javiera la echará de menos y él tendrá oportunidad de intentar rearmar su matrimonio con todos juntos otra vez. Con esto, la convenció de cambiar de parecer en la audiencia.

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