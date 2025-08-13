¿Un día más de celebraciones en Fiestas Patrias? Proyecto de ley busca declarar feriado el 17 de septiembre

13 ag. 2025 - 17:20 hrs.

La diputada Camila Musante presentó un proyecto de ley que propone declarar como feriado el miércoles 17 de septiembre, jornada previa a las celebraciones de Fiestas Patrias.

Cabe destacar que este año los festejos se extenderán por cuatro días: jueves 18 y viernes 19 por ser feriados irrenunciables, sumado al sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

¿Feriado el miércoles 17 de septiembre?

La iniciativa de la parlamentaria pretende modificar la Ley 19.973, promulgada por el expresidente Ricardo Lagos, donde estableció como feriado el 17 de septiembre de 2004, debido a que correspondía a un día viernes.

Mega

Respecto a su idea ingresada al Congreso Nacional, Musante señaló que "la gran mayoría de las empresas terminan dando el día 17 como un feriado para los trabajadores o muchos se acomodan para poder salir durante estas fechas".

En esa línea, aseguró que declarar el miércoles 17 de septiembre como feriado tendría un efecto positivo en el comercio y turismo, por todas aquellas actividades asociadas a las Fiestas Patrias.

Lo anterior generaría una mayor cantidad de empleos e incremento en el consumo por la afluencia de personas en lugares como las fondas.

En caso de que el proyecto vea luz verde, se declararía el miércoles 17 de septiembre como un feriado más, pero no correspondería a un festivo irrenunciable, como sí ocurre con el 18 y 19.

