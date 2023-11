Premios Billboard 2023: Karol G derrochó sensualidad con un minivestido trasparente y un show lleno de agua

Después de llenarse de gloria en los Grammy Latinos al conquistar tres gramófonos, Karol G deslumbró en el escenario de los Billboard Music Awards 2023 con dos galardones y un performance con el que dejó al público admirado.

La ex de Anuel sigue cosechando éxitos, no solo con los tres galardones que obtuvo el 16 de noviembre en Sevilla en los Latin Grammy; también en los Billboard, donde demostró que su carrera está en la cúspide.

La cantante colombiana mantiene en expectativa a sus fans de Chile, pues se presentará en el Estadio Nacional el 19 de abril del año próximo. Ya la preventa de entradas inició en PuntoTicket y falta ver si bastará con una sola fecha para satisfacer al público chileno.

Congratulations to @karolg for three wins at the @LatinGRAMMYs last night in Sevilla. The singer illuminated the evening and the stage in a mesmerizing #BALMAINSS24 couture gown by @ORousteing evoking some iconic Balmain signatures. #BALMAINARMY pic.twitter.com/rpbz1UWSIW