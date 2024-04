'Un secreto muy profundo': Mariana di Girolamo revela el gran conflicto de su personaje en Al Sur del Corazón

05 abr. 2024 - 17:00 hrs.

Mariana di Girolamo es una de las primeras invitadas a la nueva temporada de Alerta de Spoiler, el podcast de las plataformas digitales de Mega.

La reconocida actriz volvió a las producciones del canal de Vicuña Mackenna tras siete años, esta vez para ser parte de la nueva teleserie vespertina Al Sur del Corazón.

Su nuevo papel

Durante la entrevista, Mariana entregó detalles sobre su personaje en la ficción, Gracia Pinto Bravo.

"Ella es veterinaria. Trabaja en el campo de la familia y está ahí atendiendo a los caballos, partos de vaca, vacunados a los terneritos, maneja tractores", comenzó diciendo.

Tras esto, la actriz reveló que tuvo algunos problemas para interpretar este papel, relacionado a traumas del pasado.

"Me costó el tema del caballo, porque yo tuve un accidente a caballo cuando tenía 15 o 16 años. Y más que miedo, entendí que hay que tenerle mucho respeto a los caballos. Yo me subí a un caballo sin saber montar. Y me caí, me accidenté, me rompí el brazo. Tenía un poco de susto de volver a subirme al caballo", manifestó.

El secreto de Gracia

Mariana también entregó algunas pistas sobre el gran secreto que atormenta a su personaje en esta nueva producción.

"La atormenta, la atraviesa desde hace muchos años… Es un secreto muy profundo, que no es solo de Gracia, lo comparte con parte de la familia. Hay otras testigos de este secreto", señaló.

"Es algo que pasa, que sigue pasando. Y sobre todo que pasaba en las familias chilenas. Quiebres profundos en las familias, en los involucrados. Es una toma de decisión que fue muy difícil, que fue conversada. Hay un pacto familiar, que se supone que es inquebrantable", manifestó.

