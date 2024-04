Maite Orsini responde a la acusación de impulsar ley de violencia digital por sus roces con Daniela Aránguiz

27 abr. 2024 - 16:00 hrs.

Maite Orsini le respondió a un usuario en Instagram, que aseguró que la diputada impulsa un proyecto de ley contra la violencia digital por las tensiones que vive con Daniela Aránguiz.

El internauta consideró que esta idea le surgió a Orsini por el caso que atraviesa con la exesposa de su pololo, Jorge Valdivia.

Es público que a través de las redes sociales y por correo electrónico, la madre de los hijos del exfutbolista comparte mensajes con Valdivia en los que se refiere negativamente a la diputada.

Así defendió Orsini el proyecto de ley

Maite Orsini recalcó en su cuenta de Instagram que está tramitando el proyecto de ley que sanciona y tipifica la violencia digital.

La parlamentaria invitó a empujar el proyecto de ley para lograr su pronta tramitación y aprobación. En sus historias en la red social, mostró el trabajo que viene haciendo para impulsarlo.

Cuando los internautas relacionaron el asunto laboral con las polémicas de su relación con el exfutbolista, Orsini se defendió.

"Excelente, pero estoy segura que si no estuvieras pasando lo que te está pasando con Jorge Valdivia y la expareja, no habrías pensado en este proyecto. Solo lo estás haciendo porque te tocó a ti, si no, jamás lo hubieras pensado", escribió la seguidora.

Sin embargo, este mensaje obtuvo respuesta inmediata de la diputada Orsini, quien recordó: “Presenté este proyecto el 2020”.

Otros seguidores lo corroboraron: "Esto está desde el 2020, eso pasa cuando vemos farándula y no nos informamos. Más seriedad, por favor"; "¿Entonces, la ley es solo para ella?, interesante. A muchos nos ha pasado y se normalizan las funas, porque tiene más peso la red social", escribieron.

Todo sobre Parejas Famosas