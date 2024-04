'Es el amor de mi vida': El importante paso que dará Fanny Cuevas en su relación amorosa

27 abr. 2024 - 14:30 hrs.

La ex chica reality, Fanny Cuevas, anunció en sus redes sociales que contraerá matrimonio.

La noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una foto del anillo de compromiso.

"La verdad es que todo fue muy lindo y especial. Es primera vez que me lo piden… creo que primera vez un hombre se enamora realmente de mí", reveló la influencer en una entrevista con Página 7.

Sobre el emotivo momento, Fanny señaló que su pareja le "hizo la propuesta una noche hermosa, en la playa, con luna llena y miles de estrellas... Realmente no me lo esperaba. Me pidió que fuera su mujer toda la vida y yo acepté".

Respecto a su futuro esposo, Cuevas señaló que "tenemos una relación desde el colegio. Tenemos muchos proyectos, estoy en la mejor etapa de mi vida".

"Mi familia está feliz con la noticia. Se sorprendieron, pero saben que es el amor de mi vida", concluyó.

Todo sobre Entretenimiento