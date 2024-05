Jennifer Lopez tiene el reto de deslumbrar en la Met Gala 2024: Estos son sus 3 looks más impactantes

Jennifer Lopez cuenta los días para la Met Gala, el evento de alta moda más esperado del año. En esta edición 2024, la estrella del pop no es solo una de la invitadas especiales, además es parte de los coanfitriones, con Zendaya, Bad Bunny y Chris Hemswort, junto a la directora Anna Wintour.

La cita es este lunes 6 de mayo nuevamente en el Metropolitan Museum de New York, donde las celebridades desfilarán sus mejores galas en torno a la temática escogida, Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Bellas durmientes: el redespertar de la moda).

Aunque es difícil escoger a la mejor vestida en este evento considerado el Oscar de la Moda, Jennifer Lopez sin duda es una de las mujeres que sabe eclipsar con cada propuesta llena de originalidad y extravagancia.

La revista Vanity Fair destaca en una publicación que Jennifer Lopez no ha decidido cuál será su outfit para este 2024. “Tengo varios bocetos, pero todavía no he tomado una decisión”, dijo al revelar que elige a último momento, una indecisión difícil de creer para un evento de tal magnitud.

Sin embargo, la artista logra cada año deslumbrar y robar aplausos con sus trajes de las mejores firmas. En las últimas ediciones ha superado en elegancia y originalidad sus estilismos, como el que lució en el 2023.

Ese año se vistió de Ralph Lauren, con un vestido de terciopelo negro y falda en sutil rosa de seda.

De la elegancia pasó a un outfit del oeste en el 2021. Lopez posó de nuevo un Ralph Lauren con audaz misticismo, un ceñido atuendo de larga cola, abertura en la pierna y atrevido escote en color marrón chocolate.

Los accesorios fueron el gran complemento: un abrigo de piel, cinturón de cuero, sombrero de gamuza y un collar de plata.

En el 2019, bajo la temática “Camp”, brilló con un diseño de la casa de modas Versace, confeccionado con miles de lentejuelas y canutillos.

La cantante deslumbró con su propuesta llena de glamour y sorprendió a más de uno con una peluca elaborada en el mismo material que le dio un toque de sensualidad.

Just JLo Met Gala 2019 and anyone, anyone can put on a dress, but not everyone can WEAR it, not like Jennifer Lopez. pic.twitter.com/E9TWYjpNYl