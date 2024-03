Así fue su comentado look: Jennifer Lopez luce unas lujosas botas de brillantes en un partido de la NBA

19 mar. 2024 - 21:00 hrs.

Jennifer Lopez convirtió una pieza extravagante en parte fundamental de un outfit para un evento deportivo. La estrella del pop apareció en un partido de Los Ángeles Lakers con unas botas de brillantes que se robaron las miradas.

A la cantante se le vio con su esposo Ben Affleck en el Crypto.com Arena, compartiendo muestras de cariño antes de tomar asientos en la primera fila frente al tabloncillo, donde los locales disputaron un juego contra los Golden State Warriors.

Samuel Affleck, el hijo menor de Ben con Jennifer Garner, también estuvo en el partido luciendo un conjunto deportivo de color azul y camiseta del equipo del fallecido Kobe Bryant.

Jennifer Lopez sorprende con unas botas de cristales en partido de la NBA

A sus 54 años, la diva del Bronx apostó por darle un toque único a su estilismo con su calzado. La revista Glamour las llamó las “botas joya”, y es que no hay otra forma de describirlas, pues están confeccionadas con cristales pegados a una lujosa gamuza y poseen un brillo iridiscente en color azul.

De acuerdo con Us Magazine, el calzado pertenece a la firma Jimmy Choo. El modelo incluye un tacón de cuña que le dio más confort a la estrella y una terminación puntiaguda al frente.

En la página web del diseñador nacido en Malasia, se pueden ver las botas hasta la rodilla (en otro color), cuyo precio es de 10 mil dólares. En su descripción especifica que son elaboradas a mano con 20 mil cristales termoadhesivos.

Jennifer Lopez & Ben Affleck at the Lakers vs Warriors game (03.16.24) 💗 pic.twitter.com/ML41AI4oUo — jlomovies (@jlomovies) March 17, 2024

Lopez llevó jeans holgados, plisados al frente y de cintura alta de la casa de modas Gucci, una polera básica blanca y una chaqueta estilo tweed en tonos rosa y champán que también brillaba.

Sus accesorios fueron una cartera acolchada rosa pálido Chanel con tiras metálicas doradas, gafas doradas Bottega Veneta, además de un par de argollas, cadenas y anillos.

Jennifer Lopez and Ben Affleck at the Lakers vs Warriors game. pic.twitter.com/T9pX8uUKrw — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) March 17, 2024

Jennifer Lopez and Ben Affleck at the Lakers game. pic.twitter.com/Wt5xhvBB09 — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) March 17, 2024

