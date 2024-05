'A cuidarse': Nicole Moreno realizó llamativa sesión fotográfica después de accidente automovilístico

19 may. 2024 - 12:15 hrs.

A través de sus redes sociales, Nicole Moreno publicó una serie de fotos donde se le pudo ver mucho más recuperada del accidente que sufrió, pero igualmente se mostró con un cuello ortopédico.

Según las fotos reveladas, las secuelas cervicales de la colisión en la que estuvo involucrada persisten, pues aún debe utilizar el collar cervical.

Pese a lo anterior, la deportista lució un espectacular look, compuesto por un sweater de una marca de lujo, una falda de tablas y unas largas botas con taco. Junto a las imágenes, la comunicadora publicó una sincera reflexión.

"Un día previo aviso, llego ella a sacudirme la vida. Me estrelle en su sonrisa, me apreciaron sus brazos, me asesinaron sus besos, me quemaron sus caricias. Entonces, aprendí que en ocaciones ocurren accidentes de los que se puede salir con mucha más vida. A cuidarse mucho este fin se semana, manejen con responsabilidad y precaución. Si van a beber por favor pasen sus llaves", escribió.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Nicole Moreno?

El pasado lunes 13 de mayo, Nicole Moreno realizó una transmisión en vivo justo después del accidente que había sufrido. Conforme a lo que comentó, cuando iba saliendo del gimnasio fue colisionada por un vehículo, el cual era manejado por un médico.

Luego de unos días, la modelo fitness comunicó que el alcotest se se realizó al culpable del choque arrojó presencia de alcohol, pero él se excusó en un uso exagerado de enjuague bucal.

