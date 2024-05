"Mi pelito pasa por un buen momento": Connie Achurra revela los tres productos que usa para definir los rizos

20 may. 2024 - 19:00 hrs.

Connie Achurra cuenta con una comunidad de fieles seguidores en redes sociales, a quienes no solo les interesan sus recetas de cocina; muchos de ellos quieren conocer sus secretos para cuidar el cabello.

“Mi pelito está pasando por un buen momento”, escribió Connie en una publicación, tras percatarse de que sus seguidores lo notaron.

Y para complacer sus peticiones hizo un detallado paso a paso, con tips para mantener sus rizos definidos y sedosos.

Los tres productos de Connie Achurra para definir los rizos

Aclaró que no tenía ninguna pretensión con su publicación y que simplemente comparte lo que a ella le funciona. Partió explicando que “en meses de calor me lo lavo todos los días y no me lo seco; me lo lavo día por medio en meses de frío y me lo seco con secador (no profesional) con difusor”.

Dijo además que usa tres marcas de champú que va alternando, dos se consiguen en el supermercado y el tercero en tiendas de productos saludables. Además, una vez al año usa una crema hidratante de Kerastase, que hace rendir por meses, asegura.

Otro dato importante es que cada seis semanas se hace baños de color en la peluqueria, para mantener el tono de su balayage, y que usa una toalla de microfibra para el exceso de agua al lavar el cabello.

Finalmente mencionó los tres productos que usa para definir sus rizos. “Primero me pongo una crema de peinar livianita que se llama Afro Vegan, después un gel liviano de la marca Skala y al final para mega definir, otro gel que se llama Gelatina”, puntualizó.

