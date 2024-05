"Tiene el talento de su mamá": Hijo de Shakira luce sus dotes musicales cantando en evento escolar

La vida de Shakira dio un viraje total luego de su rompimiento con Gerard Piqué hace dos años. Sus hijos Milan y Sasha fueron su mejor refugio y en ese rehacer de sus caminos, la estrella de la música disfruta de los frutos de lo que se han convertido sus pequeños.

Mudada a los Estados Unidos, la carrera de la colombiana cobró el auge que un pasado tuvo tras el éxito de sus últimas canciones que fueron la "venganza musical" en contra del exfutbolista. Y sus herederos también formaron parte de esas letras melancólicas.

Desde el estado de Florida, e incritos en Let it Beat Music Academy, ambos hermanos toman clases para perfeccionar sus dotes en el canto y los instrumentos que ya dominan.

En la 8va Edición del Recital Anual de la academia musical, Sasha hizo gala de sus dotes musicales al interpretar el tema “Manos de Tijera”, composición original del cantante colombiano Camilo.

Shakira estuvo allí acompañando a su hijo de nueve años, y los fans de la estrella de “BZRP Music Sessions #53” lucen maravillados por el gran parecido que tienen los tonos de voz de madre e hijo.

Luciendo una polera sin mangas, Sasha cantó con con marcada pasión, mientras tocaba el teclado.

“Idéntico a su madre. Debe sentirse muy orgullosa de la labor como madre”, “La misma tonalidad de la madre ¡Dios, es cómo escucharla a ella en sus inicios!”, “Tiene el talento de su mamá”, “Son dos artistas, que ironía son varones y no les gustó el fútbol, sino el canto”, comentaron los internautas.

🎹 Watch Shakira’s son, Sasha, singing and playing the piano during a school recital!

🎹 Mira a Sasha cantando y tocando el piano durante un recital del colegio! pic.twitter.com/MzqVGKvFG6