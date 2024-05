'Hay que estar preparado para eso': Perla Ilich aclara rumores de eventual candidatura a la alcaldía de Maipú

27 may. 2024 - 16:45 hrs.

En los últimos días, Perla Ilich causó revuelo en redes sociales luego de manifestar sus intenciones de una posible candidatura a la alcaldía de Maipú.

En una transmisión en vivo, la gitana apareció junto a la presidenta del partido Demócratas, Ximena Rincón, donde habló de la posibilidad de ser jefe comunal.

"Lamentablemente, hay muchas comunas donde se dice que se están haciendo las cosas bien, como las comunas de Maipú o aledañas, y lamentablemente no son escuchados", señaló en el live.

En la ocasión, indicó que "desde el partido Demócratas creo que se pueden cambiar, por la gente humilde, por la gente de verdad. Próximamente, voy a estar en la plaza de Maipú (...) quizás pueda tirarme para el lado de alcaldesa y hacer un cambio".

De esta forma, Ilich causó gran revuelo entre sus seguidores, recibiendo de su parte mensajes positivos y negativos.

Perla Ilich descarta candidatura a alcaldía

Fue así que Perla Ilich utilizó su cuenta de Instagram para desestimar una candidatura a la alcaldía de Maipú. "No soy ni pretendo ser alcaldesa de Maipú", escribió en una publicación en sus historias.

"Hay que estar preparado para eso, no es chiste, menos jugar con la estabilidad de las personas", agregó.

"Maipú tiene su alcalde. Lo único que he tratado, y trato de hacer, es lograr alzar la voz por los niños chilenos y gitanos en situación de calle, que no tiene nada que ver con eso", complementó la personalidad.

En la misma línea, la exchica reality pidió no ser atacada por ser gitana o no tener conocimientos académicos. "Si queremos que la sociedad cambie, entonces aprendamos a no insultar y criticar por redes", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Perla Ilich (@perlailich_)

Además, Perla Ilich realizó una transmisión en vivo donde reafirmó que "es totalmente falso. Si postulara para alcaldesa tendría que informarme muy bien".

"Soy mamá de tres niños y me encanta el humor negro. Para postularse a una comuna hay que vivir en una comuna. Yo no soy postulante, ni estoy pensando en postularme. Cualquier comuna merece un respeto", añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Perla Ilich (@perlailich_)

Todo sobre Celebridades chilenas