Descubre cómo cuidar el cabello igual que Jennifer Aniston: Este es el precio de su champú vegano

La actriz estadounidense, Jennifer Aniston, tiene un gran talento, pero también es dueña de una belleza que impacta y que la hace figurar entre las famosas más codiciadas de Hollywood.

La recordada "Rachel" llama la atención por sus impactantes ojos y su llamativa melena, que sigue tan vital y brillante como en los años 90, cuando actuó en "Friends", y se volvió un ícono por su abundante cabello castaño.

Pero su mítica cabellera y todo lo que aprendió sobre su cuidado, no se quedó en fotografías. Aniston creó LolaVie, su propia marca de champú y productos para el cuidado del cabello, que se vende en Estados Unidos y varios países latinoamericanos.

Los productos para el cuidado del cabello de LolaVie by Jennifer Aniston están formulados con ingredientes 96% de origen natural. Son veganos, libres de crueldad animal y aptos para todo tipo de cabello. Además, no contienen silicona, sulfatos, parabenos o gluten.

Las estrellas de la marca son el champú y el acondicionador Lolavie's Restorative, creados para restaurar y mantener los cabellos maltratados.

Según se precisa en su sitio web, los precios del champú y el acondicionador van desde los 13, hasta los 59 dólares, dependiendo de la presentación que seleccione: de 60, 250 y 710 mililitros.

También se pueden adquirir el spray protector por 26 dólares, un serum hidratante, reparador y anti friz por 29 dólares y el más reciente lanzamiento, el Sculpting Paste, una pasta ligera de peinado por 29 dólares. Todos tienen su versión de viajes y maxi.

