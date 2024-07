"¡Me dijo que sí!": Bruno Zaretti le hizo una romántica propuesta de matrimonio a su pareja en Egipto

05 jul. 2024 - 14:55 hrs.

En lo que tildó como la "decisión más importante de su vida", Bruno Zaretti le propuso matrimonio a su pareja desde un exótico lugar.

Mientras viven unos lindos días de relajo en El Cairo (capital de Egipto), el bailarín brasileño decidió realizarle la propuesta formal a su amada, Sofía Bascuñan, y publicó este emotivo momento en redes sociales.

"¿Te quieres casar conmigo?"

A través de su cuenta de Instagram, el integrante de Axé Bahía subió un post con dos imágenes de la romántica propuesta y un video, en donde efectúa la petición y deja sin palabras a su futura esposa.

"Hoy quise tomar la decisión más importante de mi vida, y quise hacerlo junto a ti, Sofía Bascuñán, que día a día me haces creer en el amor, me haces ser una mejor persona, me consciente, me cuida y sobre todas las cosas me acompaña en todas mis locuras", comentó el artista.

IG: bruno_zaretti

Luego agregó: "Pido a Dios que nos proteja, que bendiga nuestra unión y que nuestro amor sea eterno. ¿Te quieres casar conmigo?".

Además, Bruno Zaretti agradeció a sus amigos por ayudarlo en esta emotiva propuesta. "Gracias a mis cómplices Flaviana Seeling, Francini Amaral y Orlando Carmona por ayudarme a hacer la sorpresa", concluyó.

IG: bruno_zaretti

Para quienes quedaron con dudas sobre la respuesta, el brasileño publicó una historia que aclara cuál fue la reacción de su pareja a la pregunta: "¡Me dijo que sí!".

Triunfó el amor

Actualmente, el bailarín de Axé Bahía tiene 38 años, mientras que su pareja, estudiante de técnico en enfermería, tiene 25 años y también se desempeña como influencer.

Ambos se conocieron en el 2019, gracias a un evento. Sin embargo, recién en 2022 comenzaron su romance, cuando se toparon en una fiesta.

IG: bruno_zaretti

En esta emotiva publicación de Instagram, la pareja recibió varios comentarios de buenos deseos, donde destacan varios famosos que dedicaron palabras ante la noticia.

Una de ellas fue Gala Caldirola, quien reaccionó emocionada al posteo de Bruno: "¡Ay, qué bonitooo! Enhorabuena, pareja lindaaaa".

Por su parte, Silvina Varas señaló que "siempre han sido el uno para el otro, dos almas buenas y maravillosas personas. Los amo mucho y sé que serán muy felices".

Sobre la misma línea, Flaviana Seeling, quien fue cómplice de esta propuesta, reaccionó feliz por su compañero y amigo: "¡Lindos! ¡Estoy feliz de estar acá juntito a ustedes! Los amo, les dejo acá también mis bendiciones, ¡y todo nuestro amor!".

Además de ellos, otros famosos como Jhendelyn Núñez, Oliver Borner y Mafe Bertero reaccionaron felices por la pareja, quienes próximamente serán marido y mujer.

Todo sobre Entretenimiento