"Gente inescrupulosa": Américo denuncia estafa con su nombre en redes sociales

08 jul. 2024 - 17:30 hrs.

El reconocido cantante nacional Américo utilizó sus redes sociales para dar a conocer una situación que está afectando su imagen personal, así como también a sus fanáticos.

Precisamente, el artista alertó de una estafa que se está difundiendo a través de Internet, donde se ocupa su cara para engañar a sus seguidores, quienes caen en estas mentiras que se masifican por distintas redes.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que un artista nacional es usado para esta clase de estafas, por lo que constantemente se está recordando a las personas a no creer en todas las informaciones que se entregan en redes sociales, en especial si no viene de cuentas verificadas.

Américo / Instagram

Américo denuncia estafa con su nombre

En concreto, el músico posteó una captura de pantalla en su Instagram oficial, donde se puede ver el comentario de una persona que dice conocerlo. Además, menciona que gracias a un simple link que los deriva a Telegram podrán acceder a un chat compartido con el artista.

De inmediato, Américo se encargó de desmentir esta información y confirmó que no tiene Telegram. "Es una pena que tenga que estar haciendo esto cada cierto tiempo, pero mi intención siempre es cuidarlos de gente inescrupulosa y estafadora que busca cualquier forma para hacer daño y salirse con la suya", afirmó.

Asimismo, aclaró que él jamás solicitaría datos personales a sus fanáticos. "Mis canales oficiales son mi Instagram, mi Facebook y mi TikTok. Si respondo es a través de ellos y en comentarios, pero no en otras plataformas", explicó.

"No caigan en las redes de esta gente que busca aprovecharse de su cariño y apoyo hacia mí. Yo no les pido nada más que su compañía. Ni dinero ni datos personales, familia", expresó, y sentenció con una reflexión para que más gente sepa y no caiga en estas situaciones.

Américo denuncia estafa / Instagram

