"No sean tontos como yo": Ex Yingo explica su difícil estado de salud tras someterse a cirugía bariátrica

El exparticipante de Yingo Ariel Osses reveló, a través de redes sociales, el complejo estado de salud por el que está atravesando, luego de someterse a una cirugía bariátrica.

Recordemos que a mediados de 2023, Ariel, también conocido como "Elfi", ingresó a pabellón para realizarse un bypass gástrico con el que cumplió uno de sus anhelos y logró bajar más de 70 kilos con la intervención.

Sin embargo, durante los últimos días su operación se ha complicado, ya que comenzó a sufrir distintos dolores estomacales que ha dejado en evidencia en su cuenta de TikTok.

Ex Yingo está pasando por complejo estado de salud

Como se mencionó, a través de sus redes sociales, Osses expresó que "hace un tiempo les comenté que tenía una dolencia bajo la costilla izquierda, la cual venía arrastrando hace mucho tiempo".

Bajo este contexto, el ex Yingo aseguró que acudió al doctor para revisar los síntomas que su cuerpo ha estado manifestando, por lo que se tuvo que someter a exámenes en los que supo que tiene úlceras a raíz de una irresponsabilidad de él.

"Me tomé unos tragos, comencé a comer comida que no debía porque era muy pronto, llevaba muy poco de operado", expresó, y agregó que de todas formas se siente optimista, ya que empezó un tratamiento que dura tres meses, aunque debe estar con varios medicamentos y dieta estricta.

"Me he sentido mucho mejor, no tengo la dolencia que tenía antes (…) espero que salga todo bien. Y si se operan, no sean tontos como yo. Cuídense, porque si hay una persona que le ha pasado todo, ese soy yo", finalizó.

