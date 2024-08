"Maravilloso": Angélica Sepúlveda comparte radical cambio de look en redes sociales

06 ag. 2024 - 15:10 hrs.

Mientras la prensa especula sobre un posible nuevo trabajo en el mundo del espectáculo, Angélica Sepúlveda sorprende en redes con un llamativo cambio de look.

La exchica reality dejó atrás el pelo largo y ondulado que la caracterizaba, para probar con una cabellera lisa que marca un antes y un después en su apariencia.

El nuevo look de Angélica Sepúlveda

La "Fierecilla de Yungay" sorprendió a sus seguidores en redes sociales, dejando en el pasado su cabellera larga y ondulada.

"He tenido unas semanas de estrés heavy. Full trabajo, lluvias, viento, embarrada en el campo hasta el ombligo, desaguando, arreglando techos, acarreando tierra para que no se derrumbara la casa, con mi papito mojados como 'diuc'. En fin, lo que no te mata te hace más fuerte y así nomás es", comentó a través de su cuenta en Instagram.

Según contó Angélica, luego de su quiebre con su expareja turca, dejó de lado el "maquillaje, peluquería, tacos, perfume, salir a comprar, darse tardes de regaloneo en restaurantes, dormir; y me aferré al trabajo, pero trabajólica 100% y con la peor pinta".

"El viernes, mi mami me dijo: 'deberías ir a Conce a buscar tu regalo de cumpleaños que te dejé donde Melu y aprovechar de descansar un día'. Le hice caso, me vestí bonita y fue maravilloso. Fui de compras, me junté con gente linda que no veía hace mucho tiempo y finalmente fui a @saloncarlamaldonado a hacerme un arreglito", agregó la exchica reality.

IG: angelica_shanti

Cuando ya pudo ver el restulado de su cabello, Sepúlveda reaccionó emocionada: "Guoooo, felicidad máxima, regalonear mi pelito con la más top de las coloristas, corte, masaje, retoque de color y salí otra", señaló en la red social.

IG: angelica_shanti

Además de mostrar su cambio de look, Angélica aclaró su situación actual respecto a un nuevo ingreso a un reality. "Sé que están esperando verme en TV, si todo sale bien, en un tiempo más me tendrían de vuelta", concluyó en su relato.

Aunque la "Fierecilla de Yungay" se ha mentenido alejada de la televisión por los motivos que reveló en su perfil de Instagram, de vez en cuando interactúa con sus seguidores, quienes habitualmente piden su regreso a la farándula chilena.

