'Ya sabemos lo que es': Belén Mora reveló junto a Toto Acuña el sexo de su tercer hijo

14 sept. 2024 - 16:22 hrs.

Hace algunas semanas, la comediante nacional, Belén Mora, reveló que se encontraba embarazada esperando a su tercer hijo, con su pareja, Francisco "Toto" Acuña.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde subió algunas fotografías luciendo su pancita y utilizó la misma plataforma para contar en un live que ya sabía cuál sería el sexo de su bebé.

"La criatura se mueve mucho y mostró su genitalidad"

Belén partió comentándole a sus seguidores que había ido al ginecólogo y que se encontraba todo en perfecto estado. "Está todo bien, gracias a Dios. La criatura se mueve mucho y mostró su genitalidad, así que ya sabemos lo que es", agregó junto a Toto, quien se encontraba a su lado.

@belenaza_

Antes de decir cualquier cosa, la comediante habló sobre la tendencia de guardar el sexo del bebé para luego ser mostrado en una fiesta de revelación de género, siendo contraria a la idea.

"No entiendo cómo hay mujeres que, teniendo el resultado, no lo leen, se lo pasan a una persona que no conocen para que llene un tubo de challa de un color y tienen el tiempo, cabeza y mente para organizar un evento para la revelación de género", sostuvo.

La emoción de saber el sexo del bebé

Por eso, Belén y Toto, apenas salieron del ginecólogo, decidieron compartir la noticia con sus seguidores. "Yo no, yo salí literalmente hace cinco minutos", comentó Belén muy feliz.

@belenaza_

Luego, la ex Morandé con Compañía, enfocó a Toto para que al mismo tiempo revelaran la noticia: "Es un niño, voy a tener otro ser humano masculino", agregó Mora.

Además, comentó que ya tiene listo el nombre del niño: "No se los voy a decir hasta que nazca, pero ya lo tenemos más o menos elegido y es muy bonito", concluyó.

