'Ella de verdad lo goza': Pamela Díaz critica los dichos de Cathy Barriga tras su reformalización

14 sept. 2024 - 16:41 hrs.

Durante la jornada del viernes 13 de septiembre, se llevó a cabo la reformalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, que en la actualidad cumple arresto domiciliario.

Los cargos que se le imputan son fraude al fisco por un monto de $60.000 millones. En ese contexto, la política conversó con Meganoticias para dar a conocer cómo han sido los meses mientras ha estado bajo la medida cautelar. Fue ahí donde la exMekano comentó que se siente "cansada", generando la molestia de Pamela Díaz.



"Cansada está la gente que se levanta a las 05:00 AM"

Tras escuchar las declaraciones de Barriga, "La Fiera" no hizo esperar su réplica, ya que quedó bastante molesta con las palabras de la exalcaldesa. "Primero, quiero decirle a Cathy que se ve muy guapa, que creo que no está tan cansada. Que creo que con el abrigo, su boca, está increíble para ir a tribunales".

Aton

El padre de Vesta Lugg le da consejos de moda y sus seguidores reaccionan: "Es tan adorable" Daniela Aránguiz admite haber llorado tras encuentro con Jorge Valdivia: "Lo que me duele es el recuerdo" "Quiero llorar": Valentina Roth confiesa su preocupación por problema de salud que la afecta Conocido comediante terminó con una fractura tras 'desafiar' a Yasmani Acosta: "Es mejor que un autógrafo" Te puede interesar

Además, agregó: "Yo siento que a Cathy esto, más allá de un tema familiar que debe perjudicar en un momento, yo creo que ella de verdad lo goza, yo creo que a ella estás situaciones le encantan".

Frente a los dichos de Barriga sobre sentirse cansada, Pamela no se guardó nada: "A mí me llama la atención, a mí me molesta un poco cuando dice que está cansada, cansada está la gente que se levanta a las 05:00 AM, amiga. Y que trabaja, que llega a las 9 de la noche, que no puede ver a los hijos, que tiene que juntar las lucas".

Aton

Para finalizar, concluyó: "Usted está en su casa y por sus actos, no es por nosotros ni por nuestra culpa".

Todo sobre Entretenimiento