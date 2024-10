Nuevo round entre Daniella Campos y Daniela Aránguiz: "Te odian con el alma entera, no te pueden ver"

09 oct. 2024 - 16:20 hrs.

La relación entre Daniella Campos y Daniela Aránguiz parece haber llegado a un punto de no retorno, a raíz de las constantes peleas entre ambas.

Tanto Campos como Aránguiz eran parte del programa de farándula "Sígueme" de TV+ pero discusiones en casi todos los episodios terminaron por cansar a Daniella, quien se fue del espacio televisivo.

Campos terminó en el programa "Que te lo digo" de Zona Latina, donde hablaron recientemente de la discusión que tuvo Julia Vial con la expareja de Jorge Valdivia.

Instagram

Nuevo round entre Daniella Campos y Daniela Aránguiz

Para conocer un poco más de esta situación, desde el programa contactaron a Aránguiz, quien declaró que "con la Juli nos llevamos muy bien, siempre nos tiramos la talla como ‘la terapia’ y no sé qué, porque algunas personas inventan cosas, así que nos reímos de las personas que no saben cómo figurar e inventan tonteras. Son tallas internas".

"Julia es una excelente animadora, le tengo un cariño enorme. Yo no soy de chuparle las patas a nadie, jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer, no va con mi esencia. Desde que se fueron algunas personas del programa, todo se tornó buena onda, amistad, simpatía y nos morimos de la risa", dijo Aránguiz, atacando directamente a Campos, quien se encontraba en el panel.

"Te odian con el alma entera"

Pero Daniella no se quedó en silencio y aseguró que su experiencia es muy distinta, pues "Julia nunca va a decir algo malo de alguien con quién está trabajando, aunque sea la pura y santa verdad, aunque se tenga que morder la lengua, nunca lo va a hacer", expresó, según consignó La Cuarta.

Dicho esto, comentó que "no sólo te odian ayer, no sólo te odian hoy, no sólo te odian mañana. No sólo el equipo de trabajo, no sólo Julia. ¡Amiga, date cuenta por favor! No es porque me haya ido yo, Dani"

"Amiga, te odian con el alma entera, no te pueden ver. ¡Date cuenta! No Julia, sino que todos te tienen mala, Daniela Aránguiz. Está bien, sigue soñando con que todos te aman, estaremos todos viendo cuando tú partas", sentenció Campos.

