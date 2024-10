"También me cancelaron a mí": María José Prieto cuenta su angustia económica tras denuncia a Cristián Campos

19 oct. 2024 - 16:36 hrs.

La actriz María José Prieto ha revelado que atraviesa un complicado momento económico tras la denuncia de abuso sexual contra su esposo, Cristián Campos.

En ese sentido, afirmó que su único sustento ha sido el teatro, pero que aquello no le genera los ingresos suficientes, por lo que ha tenido que extremar sus recursos.

Cabe recordar que la denuncia mencionada fue presentada a principios de año por Raffaella di Girolamo, hija de la actriz Claudia di Girolamo, la expareja de Campos, lo que generó un gran revuelo mediático.

La angustia de María José Prieto tras difícil momento económico

En una reciente entrevista con el programa "Sígueme", Prieto afirmó que debido a la situación, han tenido dificultades para encontrar trabajo, algo que no solo afecta al actor, sino que también a ella.

"Desde la pandemia que está nefasto, no solo cancelaron a Cristián, también me cancelaron a mí. Llevamos unos años sin trabajar... (nos dedicamos) a comernos los ahorros y yo a hacer teatro, pero el teatro no da para mucho", reveló.

El último papel en teleseries que realizó la actriz fue de "Elena Martínez" en la producción "Isla Paraíso (2018-2019)" de Mega.

Han pasado cerca de siete meses desde que se hizo pública la denuncia en contra de Campos, sin embargo, todavía no existe un claro final al caso.

"Ojalá se termine este año, pero como es la justicia antigua, es muy lenta, pero creo que ya está en la etapa final", cerró Prieto.

