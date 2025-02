El glamoroso traje de mujer araña con el que Jennifer Lopez estrenó su nueva película: "Este vestido es todo"

Las miradas volvieron a concentrarse en Jennifer Lopez, quien apareció con un elegante vestido de araña en el estreno de su nueva película-musical, “El beso de la mujer araña”, que se proyectó en el Festival de Cine de Sundance 2025.

La "Diva del Bronx" antes de hacer su aparición en el evento compartió un adelanto de su atuendo con sus seguidores de redes sociales, quienes no tardaron en destacar lo impactante y glamurosa que lució la cantante.

La actriz impactó con un traje de la diseñadora de moda albanesa Valdrin Sahiti. El vestido transparente, de mangas largas y encaje negro, se ajustó a la perfección en la silueta de la actriz. Destacaron las joyas de Hassanzadeh tejidas al vestido como telas de arañas plateadas, mencionó el Daily Mail

“El beso de la mujer araña, estreno mundial”, escribió Lopez para acompañar el carrusel de imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, entre las que se vio el mullido abrigo de pelo beige con el que complementó su look.

JLo llevó el cabello recogido en un moño al descuido, con flequillo sobre la frente y maquillaje acentuado en colores terracotas, super acertado para la ocasión.

"Realmente te ves hermosa"; "Esto es un vestido impresionante"; "La mujer más hermosa del mundo"; "Este vestido es todo"; “Brillaste y sacudiste el Festival de Cine de Sundance”, fueron los mensajes halagadores de los seguidores de Lopez.

MESMORIZED by every little detail of @JLo's 'Kiss of the Spider Woman' look at #Sundance!!! 🕸️ pic.twitter.com/SEOKf89lZL