Karen Paola rinde homenaje al mar y a su versión empoderada con nuevos tatuajes: Estos son sus significados

12 feb. 2025 - 16:00 hrs.

Karen Paola siente especial fascinación por los dibujos en la piel, llenos de significados en cada etapa de su vida. Sus nuevos tatuajes reflejan su amor por el mar y su versión de mujer empoderada e intuitiva, esa capaz de lograr todos sus objetivos.

La cantante nacional celebró sus 40 años junto a su hijo y amigos cercanos, quienes prepararon una fiesta sorpresa para ella. Fue un día de piscina lleno de detalles, según contó la exchica reality en un mensaje de agradecimiento.

¿Qué significan los nuevos tatuajes de Karen Paola?

En sus historias de Instagram, Karen Paola contó que se realizó tres tatuajes, pero solo mostró dos. El primero, una mujer con cabeza de flores que se abraza a sí misma. “Le estoy dando espacio a mi cabeza para que sea un terreno fértil para crear”, afirmó.

Instagram @karenpaolamusic

“Todos podemos, pero me costaba mucho creer en mí, y ahora le he hecho más caso a mi intuición, a ese Pepe Grillo que te dice '¡dale, qué puede salir mal!'”, agregó. La ex Mekano quiso dejar evidencia de ese proceso de crecimiento personal, que para ella ha sido “muy bonito”.

El segundo tatuaje que presentó es un corazón formado por olas del mar. En la fotografía que compartió aún había sangre, pues estaba recién terminado. Sobre este dijo que “el mar es mi lugar de paz, es donde me puedo concentrar, es donde siento que más puedo respirar”.

Aseguró que lo respeta, pero al mismo tiempo “lo encuentro tan hermoso, tan inmenso, siento que todos somos un océano, y por eso lo quise graficar con un corazón”, terminó de contar, aún desde la cama, con su gato negro sobre el pecho.

Instagram @karenpaolamusic

Todo sobre Cantantes Chilenos