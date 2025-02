"No reconozco ni siquiera su voz": Daniella Campos habla tras violento altercado de su hermana Denisse

13 feb. 2025 - 11:40 hrs.

Denisse Campos fue protagonista de la jornada del pasado miércoles tras la viralización de un video en el cual se involucra en un violento altercado dentro de un bar de Viña del Mar, agrediendo al personal que le había pedidoe que dejara de poner los pies sobre la mesa.

En el registro se ve la violenta reacción de la exmodelo, quien se encontraba junto a una amiga y su hija. La gravedad del conflicto llegó al punto de la formalización ante tribunales de Denisse Campos, imputada por los delitos de daños simples y amenazas en grado consumado.

"De mi hermana poco queda en esa imagen"

Durante la noche del mismo día, su gemela Daniella Campos rompió el silencio tras el mediático altercado que protagonizó su hermana.

Fue a través del programa "Zona de Estrellas" que Daniella habló sobre su hermana, su relación actual y su opinión frente al conflicto en el bar.

En su relato, Daniella cuenta que la despertaron minutos después de que las imágenes fueran difundidas por los diversos medios digitales.

"Quedé en shock, yo no veía a mi hermana hace muchos años, muchísimos años. Verla en esas condiciones y en esa… No reconozco ni siquiera su voz", partió diciendo.



"No la veo hace más de 20 años, y no reconocer a un familiar tuyo es tremendamente triste, es fuerte. Me embargó la pena y la angustia de no poder hacer nada", agregó.

Mario Velasco, conductor del programa, le preguntó a Daniella por qué quiso hablar sobre el tema, ante lo cual contestó: "Han pasado muchos años donde la gente ha especulado mucho sobre mi quiebre en mi relación con mi hermana. Muchos hablan de peleas, de una pelea profunda, especulan de muchas formas".

"Creo que había una decisión de mi parte de no hablar públicamente de la vida de mi hermana porque siento que no me corresponde, es una persona adulta. Esperé que eso fuese así, pero no sucedió y creo que hoy en día las cosas hay que afrontarlas", continuó.

"Yo no he hecho nada malo, yo trabajo en esto y no siempre es agradable cuando te toca, pero también hay que ser honesto con el público", expresó.

Ante la evidente emoción de Daniella al hablar sobre su hermanoa, Mario Velasco señaló que "claramente es otra persona".

Hija de Daniella Campos no sabe que existe su tía Denisse

"Para mí fue un shock. Ni la voz la reconozco. Me impactó mucho la voz, me impactó mucho no reconocer en una imagen a la que fue mi hermana, porque de mi hermana poco queda en esa imagen", concordó Campos.

Posteriormente, mencionó que "uno no puede defender lo indefendible. En esto quiero ser honesta, yo siempre he sentido que no hay una persona que haya tenido las mismas oportunidades que yo, con las mismas oportunidades y familia. Sin embargo, ella siempre fue rebelde".

Sobre el distanciamiento con su hermana, si bien no ahondó en detalles, la panelista comentó que "lo mismo que ustedes pudieron ver en la pantalla, lo vi muchas veces".

De hecho, señaló que su hija no sabe que su hermana existe, decisión que tomó para protegerla, según cuenta, ya que "cuando una persona está enferma no tiene control. Lo más difícil es saber en qué momento se van a romper los límites y hasta dónde va a llegar el límite. Y yo no podía exponer a mi hija a eso".

"Es muy difícil", aseguró entre lágrimas. "En la madrugada pensaba, ¿cómo puedo hacer yo para explicar casi 30 años? Lo que yo les puedo decir es que esto es como un cáncer, esto es una enfermedad que cuando se enferma una persona en su familia, se enferman todos de a poco", cerró.

