"Haré lo que tenga que hacer para salir adelante": Alba Quezada se suma a las plataformas para adultos

Una recordada figura de la televisión de antaño busca volver a las luces del espectáculo a través de la oleada de famosos que se suman a la venta de contenido en plataformas para adultos: esta vez se trata de Alba Quezada.

Otrora conductora de televisión, modelo y conejita Playboy, Alba se alejó de la televisión y de las pantallas. Durante los últimos años estuvo centrada en su carrera como vendedora en una empresa, pero quedó cesante.

La cesantía y la necesidad de Alba Quezada

Fue esta situación la que la llevó a incursionar en Arsmate, conocida plataforma para adultos. Tras la cesantía intentó realizar otros trabajos, como publicidad, eventos e incluso conducir Uber, pero estos trabajos no le permitían cumplir con su labor como madre y padre a la vez.

"Me ofrecieron hacer fotos para Arsmate y lo hablé con mi hija y mis papás. Ellos saben quién soy yo y que podré salir adelante y desarrollar mi talento en el espectáculo", comentó Alba a LUN.

Alba Quezada

Con respecto a esas conversaciones, la exconejita Playboy contó que tiene el apoyo de su familia, pero que quieren que "sea algo diferente a lo que ya experimenté en el pasado".

Si bien no le gusta recordar los difíciles días que la llevaron a alejarse de la televisión, admitió que "tomé malas decisiones sobre mi vida, como mujer. No estaba bien asesorada. Hoy estoy rodeada de buena gente, como el equipo de Arsmate. Las fotos que me han sacado son muy bonitas".

Hoy, dijo, es una mujer más madura, con una familia que la cuida y una hija que la necesita. "Me ha tocado reinventarme un montón de veces y eso estoy haciendo ahora. Haré siempre lo que tenga que hacer para salir adelante", señaló.

