"Me da lata tener vergüenza...": La radical y empoderada decisión que tomó Helhue Sukni

Por estos días, Helhue Sukni se encuentra realizando diversas actividades, entre sus labores como abogada y los preparativos para la Gala del Festival de Viña 2025.

Recordemos que la figura de redes sociales es parte del programa Sangre, Sudor & Gala, donde ha mostrado el proceso de encontrar el vestido perfecto para la importante ocasión.

Sin embargo, igualmente quiso tomarse unos días para descansar junto a su hija Samia, a quien cariñosamente llama Bombona, quien también desfilará por la alfombra roja.

La reflexión de Helhue

Helhue Sukni subió una serie de historias en su Instagram, donde se mostró muy contenta por poder tomar sol y pasar un tiempo con la joven.

"Estoy con mi bombona, nos arrancamos a la playa, es bastante bonita y el agua es de color celeste. Nos vinimos por el día, mañana nos vamos, así de trabajadoras somos", comentó feliz.

Sin embargo, hacia el final del video, la abogada se atrevió a realizar una reflexión sobre su apariencia y tomó una importante decisión.

"De ahora en adelante me voy a empezar a sacar fotos mostrando la guata no más, qué tanta hue..., me da lata tener vergüenza de mi guata, ahora ya no me da lata", explicó Helhue Sukni.

