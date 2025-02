Ingrid Aceitón enciende rumores de nuevo romance con publicaciones en redes: Sería un cantante urbano

13 feb. 2025 - 18:20 hrs.

Hace casi dos meses, la exmodelo e influencer Ingrid Aceitón confirmó en sus redes sociales que había terminado su relación con el padre de su hija, Ignacio Jelvez.

Fue en su misma cuenta de Instagram que la exchica reality pidió que por favor dejaran de preguntarle por Jelvez, ya que no estaban juntos. Sin embargo, en los últimos días, ha ido publicando diversos registros con un hombre de la mano, desatando rumores sobre una nueva relación.

¿Ingrid Aceitón está iniciando una nueva relación?

Todo parece indicar que Aceitón estaría iniciando un romance con un cantante urbano llamado Nico Clear. Si bien la exmodelo no ha confirmado nada, sí ha publicado fotos junto a él y también videos cantando sus canciones, donde lo ha etiquetado.

Ambos se conocieron en la grabación del videoclip de la canción "EncapuCHAO" del cantante, donde ella fue la modelo.

Luego, además, Ingrid subió un video cantando parte del tema de Nico Clear, donde lo etiquetó e incluso puso su nombre con un emoji de corazón.

A pesar de todos los registros, ninguno se ha referido al tema, pero sí han compartido los diversos videos y fotos en sus respectivas cuentas de Instagram.

