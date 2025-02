"La única lesionada soy yo": Denisse Campos rompe el silencio tras ser formalizada por violento altercado

14 feb. 2025 - 12:40 hrs.

Hace unos días, Denisse Campos fue la protagonista de una polémica que todavía tiene repercusiones para ella y las demás personas involucradas.

Resulta que la gemela de Daniella Campos asistió a un bar en Viña del Mar y en su estadía, tuvo una fuerte discusión con los trabajadores, pues le solicitaron que cuidara su comportamiento dentro del local.

La exmodelo nacional se enojó con las advertencias de los garzones y según el video que circula por redes sociales, comenzó a gritarles, a insultarlos e, incluso, a escupirlos.

Mega

Una de sus amigas llegó al punto de lanzar una silla al personal del restaurante, por lo que decidieron llamar a Carabineros para que controlara la situación.

La declaración de Denisse Campos tras violento incidente

Todo terminó con la detención de Denisse Campos por parte de personal policial, quien fue formalizada por los delitos de amenazas y daños. La exmodelo quedó con prohibición de acercarse a las personas afectadas y al local.

Tras lo anterior, la exmodelo realizó una breve declaración a LUN sobre lo ocurrido y desmintió rotundamente ser ella la agresora.

"Estoy más o menos no más. No quiero que sigan diciendo cosas que no son. Todavía no han escuchado mi versión, las cosas no son como las están diciendo. Necesito que paren un poquito", expresó Campos.

"Yo soy la agredida y me han dejado como la agresora, yo tengo lesiones, constaté lesiones... espero que entiendan que la única lesionada soy yo", cerró.

