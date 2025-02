"Me lo merezco todo": Mon Laferte se confiesa y alza la voz ante artistas visuales que la criticaron

19 feb. 2025 - 18:20 hrs.

Mon Laferte se enfrentó a una polémica debido a la publicación de una carta firmada por 500 artistas visuales, donde argumentaban que la exposición de la cantante, "TE AMO. Mon Laferte Visual", había hecho que otras muestras fueran desplazadas.

La situación, por supuesto, ha estado en el ojo del huracán. Sin embargo, la tarde de este miércoles, la artista respondió contundentemente a quienes la criticaron, con una extensa publicación en su cuenta de Instagram.

"¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras? Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de ná", comenzó diciendo la cantante.

"Aquí tienen mi historia"

La artista subió un video donde relató casi toda su historia de vida con luces y sombras, donde explicó cómo se convirtió en cantante y también varios momentos que la forjaron como la persona que es hoy.

@monlaferte

“Fui violada a los 7 años, a los 11 empecé a tomar, fumar cigarro y consumir marihuana, probé la pasta base a los 13, estudié en la D.320, almorzaba en la escuela y solo llegué a octavo básico. Empecé a trabajar a los 13 años y desde esa edad hasta los 18 fui abusada por un tipo 20 años mayor que yo, quien me vendía como mi mánager; él se quedaba con la mitad de la plata”, partió relatando la exchica "Rojo".

“A los 18 encontré una oportunidad en la tele, eso para mí fue la salvación de mi vida, ganaba 30 lucas a la semana, después empecé a tener pitutos y con eso ayudaba a mi familia. Durante los 5 años que estuve en la tele fui acosada por un productor musical, me besaron a la fuerza varias veces y me trataron de puta sin talento", añadió.

@monlafertevisual

“Con 23 años y 4 palos que había juntado me fui a México, sin pitutos, sola con ganas de salir adelante (...) Ganaba 300 lucas al mes. Con eso a veces le podía mandar plata a mi familia en Chile (...) No soy mejor que nadie, el arte es subjetivo dicen, pero todo lo que yo hago me sale de los ovarios, de lo más primitivo", continuó.

Por último, la ganadora de cinco premios Latin Grammy concluyó: "Yo no ando queriendo ocupar el espacio de nadie, pero tampoco voy a andar disculpándome por ocupar el mio. Aquí tienen mi historia y, ¿saben qué? Si esto se trata de meritocracia, entonces yo me lo merezco todo".

